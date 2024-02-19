Дипломат вказала, що "через два роки війни Україна не тільки продовжує відстоювати свободу і демократію".

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розповіла, що увійде в новий пакет обмежень від Європейського Союзу. Вона зазначила, що в 13-й пакет антиросійських санкцій мають намір включити обмеження проти виробництва дронів.

"Зараз ми знаходимося в процесі схвалення 13-го пакету санкцій, зокрема щодо безпілотників. Ми знаходимося на останніх метрах", - заявила глава МЗС Німеччини під час спілкування з журналістами.

За її словами, санкції щодо Росії "необхідно посилювати і надалі". При цьому дипломат вказала, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну "розбудило Європу від глибокого сну".

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Крім того, Бербок підкреслила, що "через два роки війни Україна не тільки продовжує відстоювати свободу і демократію, але і більш ніж коли-небудь просунулася на шляху до вступу в ЄС".

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Новий пакет санкцій неодноразового називали "найслабшим". У нього повинні були увійти обмеження проти 55 компаній і більше 60 фізичних осіб з Росії. На початку лютого стало відомо, що в пакеті не буде нових заборон на російський імпорт.

Пізніше стало відомо, що в рамках нових обмежень ЄС хоче накласти санкції на чотири організації з Китаю за допомогу Москві. Також обмеження повинні торкнутися таких країн, як Туреччину, Індію і Сербію.

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