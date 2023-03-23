ДеСантіса розкритикували після його висловлювань про те, що війна в Україні є "територіальною суперечкою".

Можливий кандидат у президенти США і губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс різко змінив риторику щодо війни Росії проти України. Нещодавно він назвав російське вторгнення "територіальною суперечкою", після чого піддався серйозній критиці.

В інтерв'ю Пірсу Моргану, про яке його автор розповів у New York Post, ДеСантіс назвав президента Росії Володимира Путіна воєнним злочинцем і закликав притягнути його до відповідальності. Він також зазначив, що Росія була неправа, коли вторглася в Україну, була неправа, коли окупувала Крим, і не виграє цю війну.

За його словами, "якби він міг клацнути пальцями, то віддав би Україні 100%".

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"Але реальність така, що втручання Америки з точки зору ескалації з використанням більшої кількості зброї і, звичайно ж, Сухопутних військ, я думаю, було б помилкою. Отже, саме це я і намагався донести, але Росія була неправа, вторгаючись. Вони були неправі, захопивши Крим", – підкреслив ДеСантіс.

Крім того, губернатор Флориди сказав Моргану, що, на його думку, Україна переможе у війні.

"Я не думаю, що це закінчиться перемогою Путіна. Я не думаю, що український уряд буде повалено ним, і я думаю, що це добре", – заявив ДеСантіс.

Заяви ДеСантіса про Україну

В інтер'ю проросійськи налаштованому ведучому телеканалу Fox News Такеру Карлсону, який неодноразово образливо висловлювався на адресу українського народу і президента України Володимира Зеленського, республіканець і можливий кандидат у президенти США на виборах 2024 року Рон ДеСантіс відзначився низкою скандальних заяв про Україну.

Нинішній губернатор Флориди назвав війну "територіальною суперечкою", а також розкритикував президента США Байдена за те, що він занадто багато робить для України. При цьому Україна, за його словами, не є "життєво важливим" інтересом США.

Низка ключових сенаторів-республіканців розкритикували подібні висловлювання і висловили незгоду з позицією ДеСантіса про важливість України для США і його формулюванням щодо війни Росії проти України.

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