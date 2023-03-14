У своїй заяві Десантіс також критикував інших республіканців, прихильних допомозі Україні.

Фаворит Республіканської партії, можливий кандидат у президенти США на виборах 2024 року Рон Десантіс викотив цілу порцію антиукраїнських заяв.

В інтерв'ю затятого українофоба, ведучого Fox News Такера Карлсона, який неодноразово ображав Зеленського та українців, Десантіс назвав війну в Україні "територіальною суперечкою".

На його думку, військова допомога в забезпеченні безпеки кордонів європейських країн - не в інтересах США, цитує слова топ-республіканця The New York Times.

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У своїй заяві Десантіс також критикував інших республіканців, прихильних допомозі Україні. Політик додав, що вважає, що Байден робить для України занадто багато, не маючи чітко визначеної мети, і вчиняє дії, які ризикують спровокувати війну між США і Росією.

"Хоча у США є багато життєво важливих національних інтересів - забезпечення безпеки наших кордонів, подолання кризи боєготовності за допомогою наших збройних сил, досягнення енергетичної безпеки і незалежності, а також перевірка економічної, культурної і військової могутності Комуністичної партії Китаю - вони ще більше заплутуються у територіальній суперечці між Україною і Росією", - сказав Десантіс.

Десантіс додав: "Ми не можемо віддавати перевагу втручанню в ескалацію війни за кордоном захисту нашої власної батьківщини, тим більше що десятки тисяч американців щорічно вмирають від наркотиків, які контрабандою ввозяться через наш відкритий кордон. А наші арсенали зброї, що мають вирішальне значення для нашої власної безпеки, швидко виснажуються".

Військова допомога США у війні України проти Росії – настрої американців

Згідно з жовтневими соцопитуваннями, 70% американців (і республіканців, і демократів) все ще виступали за підтримку України. Білий дім у своїх заявах постійно наголошує на тому, що Сполучені Штати підтримуватимуть опір українців "стільки, скільки знадобиться".

Палиці в колеса почали ставити республіканці, які симпатизують Трампу. Під виглядом вимог контролю щодо відправленої зброї трампісти гальмують виділення Україні нових пакетів допомоги.

Більше того, сам Трамп робив різкі випади проти фінансування ЗСУ, а у своєму останньому виступі взагалі заявляв, що дав би Путіну можливість захопити "частини України".

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