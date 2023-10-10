Також вони засудили дії бойовиків ХАМАС.

В Організації об'єднаних Націй заявили, що блокада сектора Гази порушує міжнародне право.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк назвав те, що відбувається, "вибухонебезпечною ситуацією на пороховій бочці" і закликав впливові держави "розрядити" ситуацію. "Ми знаємо, чим це може обернутися - загибеллю ізраїльтян і палестинців і незліченними стражданнями, заподіяними обом громадам", - йдеться в його заяві.

Він закликав усі сторони дотримуватися міжнародного гуманітарного права та припинити напади, спрямовані на цивільне населення та об'єкти. Тюрк каже, що "глибоко шокований і вражений повідомленнями про сумарні страти цивільних осіб, а в деяких випадках - про жахливі масові вбивства, скоєні членами палестинських збройних угруповань".

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Він закликав негайно звільнити всіх цивільних, оскільки захоплення заручників заборонено міжнародним правом.

"Жахливо і глибоко засмучує бачити зображення захоплених палестинськими озброєними групами людей, що піддаються жорстокому поводженню, а також повідомлення про вбивства і осквернення їх тіл", - сказав він.

За його словами, в результаті повітряних операцій Ізраїлю постраждали великі житлові вежі та інші житлові приміщення в Газі, школи і приміщення агентства ООН з надання допомоги та організації робіт UNRWA, що призвело до жертв серед цивільного населення.

"Міжнародне гуманітарне право однозначно: зобов'язання постійно піклуватися про те, щоб щадити цивільне населення і цивільні об'єкти, залишається застосовним протягом усіх атак", - сказав Тюрк.

Також він сказав, що блокада Гази загрожує серйозним ускладненням і без того важкої ситуації в області прав людини і гуманітарної ситуації. "Введення облоги, яка ставить під загрозу життя цивільних осіб, позбавляючи їх товарів, необхідних для виживання, заборонено міжнародним гуманітарним правом. Будь-які обмеження на пересування людей і товарів для здійснення облоги повинні бути виправдані військовою необхідністю або в іншому випадку можуть бути прирівняні до колективного покарання", - підкреслив він.

Також він каже, що після початку війни почастішали випадки розпалювання ненависті і підбурювання до насильства, що розпалюють антисемітизм і ісламофобію в регіоні і в усьому світі. "Ми знаємо з гіркого досвіду, що помста - це не вихід, і в кінцевому підсумку за це розплачуються ні в чому не винні мирні жителі", - додав Тюрк.

Блокада сектора Гази: що відомо

Нагадаємо, що 9 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант наказав ввести повну блокаду сектора Гази. Він заявив, що тепер там не буде ні електрики, ні їжі, ні палива.

Сьогодні правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що блокада є військовим злочином.

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