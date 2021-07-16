Німецька канцлерка стала почесним доктором американського вузу - випускна церемонія не обійшлася без курйозу.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель стала почесним доктором американського Університету Джона Хопкінса.

Про це передавати у прес-службі навчального закладу.

Вчену ступінь їй присвоїли під час робочого візиту в США. Церемонія відбулася 15 липня в школі перспективних міжнародних досліджень у Вашингтоні.

За словами президента вузу Рональда Деніелса, таким чином його університет відзначив зусилля Меркель щодо збереження демократії.

За його словами, німецький політик витратила майже 16 років на своїй посаді, щоб "відкрито відстоювати права людини навіть у розпал зростання націоналізму та ізоляції".

Однак не обійшлося без конфузу - прямо на сцені Ангела Меркель довгий час не могла впоратися зі стрічкою випускника, та в підсумку лишила її висіти недбало.

Однак, впоравшись з елементом вбрання, бундесканцлерка виступила з урочистою промовою, яка була цілком присвячена боротьбі зі всесвітньою пандемією коронавірусу. Меркель відзначила внесок Університету Джона Хопкінса в цю боротьбу.

Та все ж головною метою візиту Меркель до США була зустріч з американським президентом Джо Байденом.

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Автор: Станислав Кожемякин