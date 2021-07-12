Також у Німеччині серйозно сприймають побоювання України щодо газопроводу "Північний потік-2".

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що Україна повинна залишатися транзитером газу з Росії в країни Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Меркель сказала під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Трансляція заходу велася на Facebook-сторінці Офісу президента України.

"Ми хочемо домогтися того, щоб транзит газу через Україну залишився", - зазначила Меркель.

Вона уточнила, що Україна повинна залишатися транзитною країною і в майбутньому.

Читайте такожЗ 1 серпня в Україні змінять тарифи на електроенергію"Навіть якщо буде завершено будівництво "Північного потоку-2"", - заявила Меркель.

Голова німецького уряду визнала, що в України є великі побоювання щодо газопроводу "Північний потік-2".

"Ми серйозно сприймаємо ці побоювання, і ми цю тему сьогодні ввечері продовжимо обговорювати. І це матиме значення під час мого візиту до Сполучених Штатів", - сказала Меркель.

Також її попросили уточнити, чи будуть дієвими гарантії, що Україна залишиться транзитером газу.

"Я цілком розумію побоювання України, але ми знаємо, що трапилося з Україною. Якби ви запитал мене 10 років тому, чи буде анексія Криму або чи буде Росія (допомагати - УНІАН) сепаратистам на сході України, - я б теж не вважала, що це можливо. Треба сказати, що гарантії є і можуть бути у формі договорів, але цими гарантіями Росія просто нехтувала, Україна віддала свою атомну зброю. Ми, з європейського боку, разом вели перемовини, щоб транзит (газу) тривав до 2024 року", - заявила Меркель.

Північний потік-2

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром".

Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Спорудження газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Зеленський переконаний, що після запуску "Північного потоку-2" Росія докладе всіх зусиль, щоб не продовжувати діючий контракт на транзит газу через Україну.

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Автор: Віталій Саєнко