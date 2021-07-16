Обидва світових лідери приділили значну увагу питанню "Північного потоку-2", а також висловили підтримку Україні.

Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Ангела Меркель 15 липня провели робочу зустріч у Білому домі.

Перед початком зустрічі Байден назвав канцлерку чудовим особистим другом і другом США, пише The Guardian.

Обидва лідери приділили значну увагу питанню "Північного потоку-2", а також висловили підтримку Україні.

Під час спільної прес-конференції з Меркель президент Байден заявив, що Росія не повинна використовувати енергетику як зброю, повідомляє "Голос Америки".

"Щодо "Північного потоку-2", Ангела Меркель та я переконані, що Росія не повинна використовувати енергетику в якості зброї, щоб примушувати сусідів, або їм загрожувати", - сказав він.

Ангела Меркель попередила Росію, що Європа вживатиме "активних дій", у випадку, якщо Москва порушить права України як газотранзитної держави.

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"Наше переконання полягає в тому, що Україна має залишатись газотранзитного країною. Ми будемо активно діяти, якщо Росія не буде поважати права України як транзитної держави", - додала Меркель.

Меркель зауважила, що оцінки США та Німеччини стосовно "Північного потоку-2" дещо відмінні, на що Байден їй відповів, що "добрі друзі можуть не погоджуватись".

Байден заявив, що "Північний потік-2" був готовий на 90% на час його обрання президентом, тому він вважав більш доцільним не запроваджувати нові санкції, а співпрацювати з Німеччиною над розробкою кроків на випадок, якщо Росія "шантажуватиме" Україну.

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Обидва лідери вкотре наголосили на підтримці територіальної цілісності України.

"США та Німеччина єдині в тривалій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, а також щодо важливості реформ, які підтримують її євроатлантичні прагнення", - сказав Байден.

Меркель зауважила, що Німеччина виступає на підтримку територіальний суверенітет України і саме тому бере участь у Мінському процесі.

"Ми стоїмо разом і будемо стояти разом на підтримку наших союзників на Східному фланзі НАТО проти російської агресії", - підсумував президент США.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський в день зустрічі президента США Джо Байдена і канцлерки ФРН Ангели Меркель наголосив на неможливості ухвалення жодного рішення про Україну без України.

"Зустріч президента США Джо Байдена і канцлерки ФРН Ангели Меркель може змінити майбутнє Європи. Цінності, принципи й безпеку не можна обмінювати на економічні інтереси", - зазначив він.

Зеленський заявив, що він вірить, що "наші партнери США і Німеччина спільно протистоятимуть агресору, а не заохочуватимуть його. І жодного рішення про Україну без України".

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Автор: Олег Давигора