Після втручання МЗС Болгарії росіянин залишив територію Болгарії 1 листопада.

З Болгарії видворили кореспондента "Российской газеты" Александра Гацака та заборонили йому в’їзд до Євросоюзу. Як повідомляє Nova.bg, про це заявили у Державному агентстві з нацбезпеки (ДАНС).

"З огляду на діяльність, що становить загрозу для нацбезпеки Болгарії, за наказом керівника ДАНС до громадянина РФ Александра Гацака, акредитованого у Болгарії кореспондента "Российской газеты", застосовано примусові адміністративні заходи у вигляді позбавлення посвідки на проживання, видворення та заборону на в’їзд і проживання на території країн-членів ЄС", – цитує видання повідомлення ДАНС.

Повідомляється, що 29 вересня Гацака викликали до міграційного управління МВС і згодом до ДАНС, проте він відмовився з’являтися і "сховався у посольстві РФ". Після втручання МЗС Болгарії росіянин все ж залишив територію Болгарії 1 листопада. Наголошується, що ці дії спрямовані на захист нацбезпеки, а не обмеження свободи слова та вираження поглядів.

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