Його звинуватили в тому, що він втрутився, щоб відкласти дату затримання підозрюваних.

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб опинився в центрі скандалу через арешт російських шпигунів у листопаді минулого року, оскільки його звинувачують у тому, що він відклав дату їх затримання.

Як пише Euractiv, арешт двох ймовірних російських шпигунів у Словенії в листопаді минулого року тоді розглядався як успіх спецслужб, але зараз він став предметом серйозних звинувачень проти прем'єр-міністра Роберта Голоба.

Голоба звинуватили у втручанні в дату арешту підозрюваних у шпигунстві, оскільки початкова дата арешту мала відбутися на наступний день після великого референдуму, і він нібито не хотів, щоб це затьмарило успіх уряду.

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Як повідомляється, така заява була зроблена Тетяною Бобнар, колишнім міністром внутрішніх справ, яка пішла у відставку через тиск на поліцію.

У той же час Голоб відкинув це твердження, заявивши, що "це чергова галюцинація, яка абсолютно не відповідає дійсності".

Його твердження було підтримано Національною службою розвідки та безпеки. Там заявили, що планували свою діяльність спільно зі спеціальним підрозділом поліції, при цьому можливі дати арешту були запропоновані директором агентства "виходячи з оперативних і тактичних міркувань і, швидше за все, не за запитом прем'єр-міністра чи когось іншого".

Звинувачення зараз вивчає парламентська комісія, що відповідає за нагляд за службами розвідки і безпеки, голова якої заявив, що наявна у них інформація суперечлива і заслуговує подальшого розслідування.

Російські шпигуни в Словенії

У березні влада Словенії затримала подружню пару, яка з двома дітьми переїхала в цю країну з Аргентини. Однак виявилося, що псевдоаргентинці насправді були шпигунами Служби зовнішньої розвідки Росії.

Відзначається, що ці шпигуни були заслані за програмою "сплячих агентів". Ймовірно, їх завданням була оплата послуг інших російських агентів і інформаторів по всій Європі, а Словенія, яка не має своєї сильної контррозвідки, була для шпигунів просто тиловою базою, з якої зручно працювати по всьому ЄС.

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