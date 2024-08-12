Білоруський диктатор пропонує ввести кримінальну відповідальність також за погрози членам родини колишнього глави держави.

Кримінальний кодекс Білорусі пропонується доповнити статтею, яка передбачає відповідальність за насильство чи загрозу насильства щодо президента Білорусі, який припинив виконання своїх повноважень. Про це йдеться у проєкті Закону "Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності", який направив до Національних зборів білоруський диктатор Олександр Лукашенко, інформує Зеркало.

Зокрема, у документі пропонується доповнити Кримінальний кодекс статтею 366-1 (Насильство чи загроза щодо президента Республіки Білорусь, президента Республіки Білорусь, який припинив виконання своїх повноважень).

"Насильство або загроза насильством, знищенням або пошкодженням майна щодо президента Республіки Білорусь, у тому числі того, що припинив виконання своїх повноважень у зв'язку із закінченням терміну його перебування на посаді або достроково у разі його відставки або стійкої нездатності за станом здоров'я здійснювати обов'язки президента Республіки Білорусь, членів його сім'ї караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років", - пропонується законопроєктом. Відео дня

Крім того, пропонується доповнити статті 367 (Наклепи на президента) та 368 (Образа президента). Законопроект пропонує розширити їхню дію і на осіб, які "припинили виконання своїх повноважень у зв'язку із закінченням терміну його перебування на посаді або достроково у разі його відставки або стійкої нездатності за станом здоров'я здійснювати обов'язки президента Республіки Білорусь, членів його сім'ї".

Останні заяви Лукашенка

Днями білоруський диктатор Олександр Лукашенко закликав співвітчизників "готуватися до нового президента". За його словами, він може скоро піти у відставку, і країною правитиме інша людина.

Як сказав Лукашенко у зверненні до білорусів, "ви повинні звикати до того (я вас розпестив трошки), що президент буде інший".

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