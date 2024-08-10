Диктатор хоче оселитися десь у селі після своєї відставки.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко натякнув, що може скоро піти у відставку і країною правитиме інша людина. Відповідну заяву він зробив під час спілкування з жителями одного з селищ, пише "СБ. Беларусь сегодня".

Так, одна з мешканок попросила, щоб диктатор знову висунув свою кандидатуру на наступних президентських виборах, які мають відбутися через рік. Однак Лукашенко у відповідь почав вдавати, що влада його не дуже й цікавить.

"Я вже публічно починаю говорити всім вам: ви повинні звикати до того (я вас розпестив трошки), що президент буде інший. Ні, я не кажу, що завтра я вас кину, післязавтра та інше. Але всяке в житті буває. Ви повинні звикати до того, що я не вічний, як і всі ви", - заявив він.

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За словами Лукашенка, після відставки він хоче оселитися "де-небудь у селі".

Інші нещодавні заяви Лукашенка

Як писав УНІАН, днями самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що крах Росії торкнеться і всіх інших держав СНД. При цьому він стверджує, що ЗСУ нібито просунулися на 35 км у Курській області. Диктатор заявив, що українські підрозділи окопуються на зайнятих рубежах.

Також Лукашенко звинуватив Україну в порушенні повітряного простору і пригрозив відповіддю. За його словами, інцидент нібито стався ввечері 9 серпня, через що військово-повітряні сили і протиповітряну оборону країни переведено в підвищену бойову готовність.

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