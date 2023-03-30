Є кілька поранених серед сирійських військових в районі Аль-Мідан.

30 березня стало відомо про ракетний удар Ізраїлю по військових об'єктах, пов'язаних з Іраном, в околицях Дамаска (Сирія).

Як пише Reuters, ВПС Ізраїлю запустили "кілька ракет" з боку Голанських висот. Сирійським ППО вдалося збити тільки деякі з них.

Сирійське державне агентство Sana підтверджує заподіяну шкоду, є кілька поранених серед сирійських військових в районі Аль-Мідан.

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Лондонська моніторингова група The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) повідомляє, що ЦАХАЛ атакував військові позиції біля гори Касіун (північна околиця Дамаска), підтверджується, що в район Аль-Мідан прямували машини "швидкої допомоги".

Удари по Сирії - що відомо

Протягом декількох років Ізраїль завдавав удари по об'єктах у Сирії, які, за його словами, пов'язані з Іраном, де підтримувані Тегераном сили, в тому числі ліванська "Хезболла", встановили свою присутність, щоб допомогти Башару Аль-Асаду у сирійській громадянській війні в 2011 році.

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