Рейси не будуть виконуватися до подальшого повідомлення в рамках широкомасштабних страйків, оголошених профспілкою робітників.

В Ізраїлі на тлі масових страйків на знак протесту проти судової реформи скасовано всі рейси з аеропорту Бен-Гуріон, що є головним аеропортом країни.

Як повідомляє Jpost.com, рейси не будуть виконуватися до подальшого повідомлення в рамках широкомасштабних страйків, оголошених профспілкою робітників.

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Оголошення про припинення польотів було зроблено головою комітету адміністрації аеропортів Ізраїлю Пінхасом Іданом.

Страйки проводяться на знак протесту проти судової реформи та звільнення міністра оборони Йоава Галланта після того, як він закликав уряд заморозити законодавство про судову реформу.

Що стосується рейсів, які прибувають, то до посадки будуть допущені тільки ті рейси, які вже перебувають в небі.

Страйки також відбуваються в університетах, лікарнях та інших секторах.

Аеропорт імені Бен-Гуріона

Аеропорт імені Бен-Гуріона - міжнародний аеропорт, розташований в Тель-Авіві, головний ізраїльський аеропорт. Заснований в 1936 році. Знаходиться в 14 км на південний схід від Тель-Авіва, біля міста Лод. Названий на честь Давида Бен-Гуріона, першого прем'єр-міністра країни.

Аеропорт є хабом для національного авіаперевізника Ізраїлю "Ель Аль" та для ряду інших великих авіакомпаній країни, таких як: Arkia Israel Airlines, Israir та інші.

Аеропорт визнаний найбільш захищеним від тероризму аеропортом світу. Крім того, цей аеропорт три рази поспіль був визнаний кращим на Близькому Сході за параметром "задоволеність пасажирів".

Страйк і відібрані рейси

27 березня в Німеччині почався масштабний страйк працівників транспорту, який називають найбільшим за останні 30 років.

Страйк відбувається за ініціативою профспілки залізничного транспорту EVG та профспілки Verdi. Він триватиме добу і торкнеться роботи транспорту по всій країні.

Очікується, що у страйку візьмуть участь близько 350 тисяч працівників транспорту. Verdi закликає збільшити зарплату працівникам на 10,5%, причому не менше ніж на 500 євро на місяць. Союз EVG виступає за підвищення заробітної плати працівникам німецьких залізниць на 12%, але не менше ніж на 650 євро на місяць.

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