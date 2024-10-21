Референдум та вибори президента відбувалися за безпрецедентного російського втручання.

Громадяни Молдови виступили за вступ країни до Європейського Союзу. Про це свідчать результати референдуму, який проводився одночасно з голосуванням на виборах президента, повідомляє Moldova Liberа.

При цьому перевага прихильників євроінтеграції у Молдові виявилася мінімальною: так, за даними обробки 99,5 % протоколів приєднання до ЄС підтримали 50,42% виборців, водночас 49,58 % проголосували проти.

Президентка країни Майя Санду вже прокоментувала результати референдуму. За її словами, проєвропейська кампанія перемогла в Молдові, незважаючи на "нечесну боротьбу":

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"Ми маємо чіткі докази того, що ці злочинні групи ставили за мету купити 300 000 голосів".

Сама Санду на виборах президента здобула доволі переконливу переремогу над проросійським кандидатом Александром Стояногло у першому турі. За даними підрахунку 99,41 відсотка бюлетенів, чинна президентка отримала 42,31 % голосів виборців, її конкурент - 26,07 %. Таким чином, на Молдову чекає другий тур голосування з обрання глави держави.

З вдалим результатом на президентських виборах та референдумі Майю Санду та весь молдовський народ вже привітала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ви знову це зробили! Перед обличчям гібридної тактики Росії Молдова демонструє, що вона незалежна, сильна і хоче європейського майбутнього", - написала політикиня.

Вибори і референдум у Молдові

Днями агентство Reuters повідомило, що Росія вербує людей для участі в протестах у Молдові. За даними видання, навчанням протестувальників займаються особи, які пов'язані з проросійським бізнесменом-втікачем Іланом Шором.

Влада країни заявила, що з червня людей регулярно відправляють групами по 20 осіб на навчання в Росію. У таких навчаннях уже взяли участь близько 300 осіб.

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