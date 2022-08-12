Один з найбільших світових виробників кави космпанія Tchibo заявила про відхід з російського ринку.
Відповідне рішення було опубліковано на сайті компанії.
Як повідомляється, Tchibo продала свою дочірню компанію в Росії і, таким чином, припинила свою діяльність в РФ. Відразу після початку війни поставки кави були припинені. Також припинено обсмажування кави у контрактного виробника в Росії, всі маркетингові заходи та онлайн-присутність.
"Ми приголомшені і приголомшені війною проти України і викликаною нею трагедією", - йдеться в повідомленні.
Довідка УНІАН. Tchibo - німецька компанія, відома завдяки виробництву однойменної розчинної кави, а також фірмового одягу, побутової техніки та предметів домашнього побуту. Також займається туристичною та страховою діяльністю. Tchibo також володіє мережею кавових магазинів і ресторанів (більше тисячі закладів у Німеччині).
Кава марки "Tchibo" продається в багатьох країнах світу, крім Німеччини: США, Великобританія, Казахстан, Україна, Польща, Угорщина, Туреччина, Румунія, Ізраїль і Йорданія.
Як повідомляв УНІАН, раніше французька компанія Michelin, яка є всесвітньо відомим виробником шин, оголосила про намір до кінця року передати свій бізнес в Росії місцевому управлінню.