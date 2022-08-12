Компанія Tchibo заявила про відхід з російського ринку.

Один з найбільших світових виробників кави космпанія Tchibo заявила про відхід з російського ринку.

Відповідне рішення було опубліковано на сайті компанії.

Як повідомляється, Tchibo продала свою дочірню компанію в Росії і, таким чином, припинила свою діяльність в РФ. Відразу після початку війни поставки кави були припинені. Також припинено обсмажування кави у контрактного виробника в Росії, всі маркетингові заходи та онлайн-присутність.

"Ми приголомшені і приголомшені війною проти України і викликаною нею трагедією", - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Tchibo - німецька компанія, відома завдяки виробництву однойменної розчинної кави, а також фірмового одягу, побутової техніки та предметів домашнього побуту. Також займається туристичною та страховою діяльністю. Tchibo також володіє мережею кавових магазинів і ресторанів (більше тисячі закладів у Німеччині).

Кава марки "Tchibo" продається в багатьох країнах світу, крім Німеччини: США, Великобританія, Казахстан, Україна, Польща, Угорщина, Туреччина, Румунія, Ізраїль і Йорданія.

Як повідомляв УНІАН, раніше французька компанія Michelin, яка є всесвітньо відомим виробником шин, оголосила про намір до кінця року передати свій бізнес в Росії місцевому управлінню.

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