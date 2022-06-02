У компанії вважають недоцільним продовжувати діяльність у цих країнах.

Технологічна компанія Hewlett Packard Enterprise офіційно залишає Російську Федерацію та Білорусь.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

У прес-службі зауважили, що після призупинення поставок і продажів у Росію та Білорусь наприкінці лютого компанія уважно стежить за ситуацією.

"Продовжувати діяльність у Росії та Білорусі для нас більше недоцільно, і ми продовжуємо впорядкований вихід нашого бізнесу, що залишився в цих країнах. Ми прагнемо до прозорого спілкування з членами нашої команди, клієнтами та партнерами, які постраждали, коли ми згортаємо бізнес-операції у двох країнах", - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Hewlett Packard Enterprise — американська IT-компанія, створена у 2015 році разом з HP Inc після розділу корпорації Hewlett-Packard на дві компанії. Компанія створює сервера та сховища даних.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що один з найпопулярніших сервісів графічного дизайну йде з Росії через війну в Україні.

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