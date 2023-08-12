Курс пройшли майже 900 бійців.

Близько 900 українських морських піхотинців пройшли курс підготовки у Великій Британії. Про це повідомляють у прес-службі Королівського військово-морського флоту.

Королівські морські піхотинці понад півроку навчали українських колег мистецтву проведення рейдових дій та складних операцій, а також передавали досвід щодо планування та проведення рейдів з використанням малих катерів.

Кожна група пройшла сувору п'ятитижневу програму, під час якої розвивала індивідуальні навички, зокрема, життя/виживання в польових умовах, надання першої медичної допомоги на полі бою, ведення ближнього бою, фізичну підготовку та планування підрозділів у реалістичних сценаріях.

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Курс включав використання мінометів, ПТРК, зенітних ракет "Стінгер", безпілотників для розвідки і вибухового знищення перешкод, таких як протитранспортні укріплення "Зуби дракона".

Відзначається, що у навчаннях брали участь як добровольці без попереднього військового досвіду, так і ті, хто вже брав участь у бойових діях на передовій.

Тренування проводили інструктори з 42-ї та 47-ї рейдової групи "Коммандос", а також армійські десантники з 24-ї інженерно-саперної бригади "Коммандос" та королівські артилеристи з 29-ї бригади "Коммандос".

Навчання українських військових у Великій Британії

З початку 2022 року понад 20 тисяч військовослужбовців Збройних Сил України вже пройшли підготовку у Великій Британії. На початку цього року Велика Британія взяла на себе зобов'язання підготувати ще 20 тисячновобранців.

Крім того, британці надали широкий пакет інших навичок, включаючи медичну підготовку і підготовку військових капеланів для надання пастирської допомоги, духовної підтримки і моральних настанов.

Включаючи програму "Операція Інтерфлекс" і програму для морських піхотинців, підготовку Збройних сил України підтримують Австралія, Канада, Данія, Фінляндія, Литва, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція і Швеція.

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