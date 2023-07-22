Зазначається, що навчання є частиною зобов'язань Лондона.

Українські військові продовжують навчатися в країнах Європи. Друга група артилеристів освоїла гаубицю AS90 у Великобританії.

Міністерство оборони Британії повідомило, що українські захисники успішно завершили навчання на 155-мм самохідній артилерійській установці AS90.

"Програма є частиною незмінного зобов'язання Великої Британії підтримувати Україну в її боротьбі проти Росії", - зазначено у повідомленні британського оборонного відомства в Twitter.

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Довідка УНІАН. AS90 - це самохідна артилерійська установка британського виробництва. Гаубиця може вражати цілі на відстані до 25 та 30 кілометрів.

Навчання українських військових у Європі - останні новини

Великобританія одна з країн Європи, яка допомагає українським захисникам освоювати нове озброєння, яке пообіцяли партнери України для відбиття російського нападу, а також ділиться досвідом ведення бойових дій в різних умовах.

У квітні 2023 року в оборонному відомстві Британії повідомили, що понад 10 тисяч українських військових вже пройшли навчання, а до кінця року вони хочуть навчити 20 тисяч. Крім того, Лондон знаходиться на другому місці в списку донорів військової допомоги Україні.

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