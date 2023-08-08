Британія продовжує підтримувати Україну у протистоянні російським агресорам.

Вже 20 тисяч українських новобранців пройшли підготовку в рамках багатонаціональної навчальної операції "INTERFLEX" під керівництвом Сполученого Королівства з базової військової підготовки особового складу Збройних Сил України у Великій Британії.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, Британія продовжує підтримувати Україну.

"Операція "Інтерфлекс" дає українським новобранцям навички, необхідні для того, щоб стати дієвою та смертоносною силою на передовій проти російської агресії. Велика Британія продовжує підтримувати Україну", - зазначає Генштаб.

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Підготовка українських новобранців за кордоном

Як відомо, навчальна операція "INTERFLEX" була започаткована урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у 2022 році і є частиною постійного зобов’язання Сполученого Королівства щодо підтримки України, яке становить понад 2,3 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги, включно з протитанковою зброєю, бронетехнікою, танками, реактивними системами залпового вогню, артилерією та протиповітряною обороною.

Тренування проводиться на навчальних базах Міністерства оборони Великої Британії. Навчальний курс спочатку тривав три тижні, але згодом був розширений і збільшився по тривалості до п’яти тижнів.

Раніше Генштаб інформував, що у ході реалізації навчальної операції INTERFLEX у 2023 році за участі найкращих інструкторів Збройних Сил Сполученого Королівства, Австралії, Данії, Канади, Литви, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Фінляндії, Швеції та України заплановано підготувати близько 20 тисяч українських військовослужбовців.

За інформацією міністерства оборони Великої Британії, у 2022 році майже 10 000 українських військовослужбовців проходили навчання у Великобританії.

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