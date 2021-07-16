Літак Ан-28 авіакомпанії" Сила", який здійснив аварійну посадку в Томській області, при приземленні перекинувся.
Про це свідчить перше відео з місця події, яке з'явилося в мережі.
Як повідомляє російський "Интерфакс", фюзеляж витримав удар і не розвалився.
"При посадці літак зарився передньою стійкою шасі і перекинувся на спину - відбулося капотування. Але фюзеляж цілий. На щастя, загоряння не сталося", - сказав представник Центру.
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Літак авіакомпанії "Сибірська легка Авіація" виконував рейс за маршрутом Кедровий-Томськ, проте раптово зник з радарів. На борту перебувало 18 осіб.
Незабаром російські рятувальники виявили і літак.
"Попередньо, о 14: 36 виявлено місце жорсткої посадки літака. Поруч з бортом бачать живих людей", - повідомили в МНС.
Потім на місці жорсткої посадки літака приземлився вертоліт з рятувальниками. Додатково з Томська направляють вертольоти для евакуації пасажирів.
За фактом події слідчий комітет порушив кримінальну справу за ст.263 КК РФ - Порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. Максимально винним може загрожувати до двох років в'язниці або штраф 300 тис. рублів.
Літак Ан-28 розроблений КБ Антонова і експлуатується з 1984 року. Станом на початок липня цього року у російських авіакомпаній залишалося шість літаків цієї моделі, допущених до перевезення пасажирів. П'ять з них експлуатує" Сибірська легка Авіація", ще один - Камчатське авіаційне підприємство.
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