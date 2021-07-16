На борту могло перебувати 17 осіб, у тому числі діти.

Пасажирський літак Ан-28 раптово зник з радарів у Томській області Російської Федерації. На борту могло перебувати 17 осіб.

Про це повідомляє ТАСС.

"Літак зник з радара в Бакчарському районі. У нього спрацював аварійний маяк. На борту перебувають 17 осіб, у тому числі четверо дітей. Троє з них - це екіпаж", - йдеться в повідомленні.

Імовірно, літак знаходиться в районі села Бачкар. За попередніми даними, літак був справний, але не виключається, що він міг зазнати аварії.

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У Сибірському рятувальному центрі підтвердили пропажу Ан-28, який належить авіакомпанії "Сибірська легка Авіація". Він здійснював рейс за маршрутом Кедровий-Томськ. На пошуки літака відправили вертоліт Мі-8 Росавіації.

Аварія літака на Камчатці

Аварія літака сталася 6 липня.

Борт летів з Петропавловська-Камчатського в селище Палана. Зв'язок з літаком зник незадовго до посадки.

Ан-26 врізався в Берегову скелю, при цьому частина уламків потрапила в море.

На борту було 28 осіб, ніхто з них не вижив.

Зі слів співробітників МНС, літак впав, не дотягнувши 15-20 кілометрів до аеропорту.

7 липня рятувальники знайшли дев'ять тіл серед уламків літака. Одне з тіл впізнали, ним виявився 17-річний Артем Тищенко.

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Автор: Анастасія Горбачова