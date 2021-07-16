Рятувальники кажуть, що він здійснив "жорстку посадку".

Російські рятувальники знайшли зниклий у Томській області літак Ан-28, що здійснював рейс"Кедровий-Томськ".

За даними МНС Росії, о 13:00 надійшло повідомленням про спрацювання аварійного маяка літака.

"У готовність приведена аеромобільне угруповання МНС Росії в кількості 100 осіб з технікою високої прохідності. Крім того, до пошуків залучено Мі-8 МНС Росії з рятувальниками на борту. Попередньо, о 14:36 виявлено місце жорсткої посадки літака. Поруч із бортом бачать живих людей", - повідомляли в МНС.

Згодом на місці жорсткої посадки літака приземлився гелікоптер з рятувальниками. Додатково з Томська направляють вертольоти для евакуації пасажирів.

Читайте такожЗ Ангелою Меркель у США стався кумедний конфуз (відео)У коментарі РБК прес-служба ГУ МНС Росії в Томській області підтвердила, що всі люди на борту літака живі.

За інформацією Росавіації, супутникова пошуково-рятувальна система передала інформацію про спрацювання аварійного маяка системи на Ан-28 о 12:27. Повітряне судно тоді перебувало у 160 км від населеного пункту Колпашеве в Томській області. До цього екіпаж не вийшов на контрольний зв'язок.

У Росії зник літак з пасажирами: що відомо

Літак авіакомпанії "Сибірська легка Авіація" виконував рейс за маршрутом Кедровий-Томськ, проте раптово зник із радарів.

У Росавіації кажуть, що на його борту перебували 17 осіб: три члени екіпажу і 14 пасажирів. Своєю чергою, в МНС повідомили, що в літаку були 19 осіб: чотири члени екіпажу і 15 пасажирів (зокрема, дві дитини).

За фактом події слідчий комітет порушив кримінальну справу за ст. 263 КК РФ - Порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. Максимально винним може загрожувати до двох років в'язниці або штраф 300 тис. рублів.

Літак Ан-28 розроблений КБ Антонова та експлуатується з 1984 року. Станом на початок липня цього року у російських авіакомпаній залишалося шість літаків цієї моделі, допущених до перевезення пасажирів. П'ять із них експлуатує "Сибірська легка Авіація", ще один - Камчатське авіаційне підприємство.

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Автор: Катерина Комолова