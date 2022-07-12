Зрештою їх залишиться двоє.

Названо кандидатів, які пройшли в перший тур виборів нового лідера консерваторів і прем'єр-міністра Великобританії.

Про це повідомляє Sky News.

У перший тур пройшли вісім кандидатів:

Ріші Сунак, колишній голова казначейства;

Пенні Мордаунт, міністерка торгівлі;

Том Тугендхат, голова спеціального комітету у закордонних справах Палати громад;

Ліз Трасс, міністерка закордонних справ;

Суелла Брейверман, генеральний атторней Англії та Уельсу;

Джеремі Хант, колишній міністр охорони здоров'я;

Кемі Баденох, екс-міністерка з питань рівності та місцевого самоврядування;

Надхім Захаві, екс-міністр освіти, призначений напередодні відставки Джонсона головою казначейства.

Незадовго до оголошення списку ще двоє претендентів - Саджид Джавід і Рехман Чішті - заявили, що відмовляються від участі. Вони не отримали достатньої підтримки з боку депутатів.

У середу, 13 липня, відбудеться голосування, спрямоване на скорочення числа претендентів на посаду. Щоб пройти далі, кандидатам потрібно буде отримати підтримку 30 депутатів.

Число претендентів на крісло прем'єра буде скорочуватися, поки не залишиться тільки два кандидати. Потім близько 160 000 членів Консервативної партії проголосують за одного з двох, що залишилися. Результат буде оголошений 5 вересня, коли Джонсон покине посаду.

Джонсон заявив, що не буде публічно підтримувати жодного кандидата, оскільки не хоче знижувати їхні шанси.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку з поста британського прем'єра. Джонсон також заявив, що буде залишатися на посаді прем'єра, поки не буде обраний новий лідер Консервативної партії і голова уряду.

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