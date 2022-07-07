Також міністр закордонних справ прокоментував розмови про запрошення до України Папи Римського Франциска та перспективи того, що Папа відвідає Київ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що політика Великої Британії щодо України після відставки британського прем’єра Бориса Джонсона не зміниться.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Безумовно, Борис Джонсон за час цієї війни проявив себе як людина смілива, і людина, яка не боїться брати на себе ризики. Згадати хоча б його візит до Києва в квітні. Він така персона, яку замінити дуже складно, ніколи не буде людини схожої на нього. Але, я переконаний, що хто б не був прем’єр-міністром Великої Британії, політика і підтримка Британії щодо України залишиться незмінною. І ми будемо співпрацювати з ними і вони будуть надавати нам допомогу", - сказав Кулеба.

Також міністр закордонних справ прокоментував розмови про запрошення до України Папи Римського Франциска та перспективи того, що Папа відвідає Київ.

"Це не розмови. Це офіційне запрошення. Ми дуже чекаємо на Папу і нагадуємо нашим колегам у Ватикані, що запрошення залишається відкритим. Він може приїхати в будь-який день. Ми готові навіть підлаштуватися під його візит, настільки важливим є цей візит для нас – українців, не лише для офіційного Києва, а впевнений, для всього українського народу. Рішення за Папою, рішення за Ватиканом. Сподіваємося, що нарешті вони його ухвалять і, власне з їхнього боку, від розмов перейдуть до справ", - зазначив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 7 липня, Борис Джонсон оголосив про відставку з посади британського прем’єра.

Джонсон також заявив, що залишатиметься на посаді прем’єра, доки не буде обраний новий лідер Консервативної партії і керівник уряду.

Як повідомляє BBC, вибори керівництва Консервативної партії відбудуться цього літа, а новий прем’єр-міністр має вступити на посаду у жовтні.

Джонсон був першим лідером країни G7, який відвідав Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. За цей час він вже двічі відвідав Київ.

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