Трас також націлилася на пост глави Консервативної партії.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз трас подала заявку на лідерство в якості наступного прем'єр-міністра Великобританії.

На посаді вона планує замінити свого попередника Бориса Джонсона, йдеться в статті, опублікованій в The Telegraph в неділю.

"Я буду боротися на виборах як консерватор і правити як консерватор", — заявила трас.

Нагадаємо, екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що відставка британського прем'єра Бориса Джонсона не відіб'ється на підтримці України з боку країни.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку з поста британського прем'єра. Джонсон також заявив, що буде залишатися на посаді прем'єра, поки не буде обраний новий лідер Консервативної партії і керівник уряду.

За даними ЗМІ, вибори керівництва Консервативної партії відбудуться цього літа, а новий прем'єр-міністр повинен вступити на посаду в жовтні.

Джонсон був першим лідером країни G7, який відвідав Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. За цей час він вже двічі відвідав Київ.

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