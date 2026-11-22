Радянське вторгнення поклало край ліберальним реформам, які намагався проводити тодішній уряд Чехословаччини.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, який представляє партію Роберта Фіцо, вважає, що за радянським вторгненням у Чехословаччину і придушенням так званої Празької весни в 1968 році стояли українці. Відповідну заяву він зробив під час політичного ток-шоу на словацькому телебаченні.

"Говорячи про події 1968 року, міністр Бланар під час ефіру зазначив, що перший радянський полк, який прибув до Словаччини, був українським, а також зауважив, що тогочасний радянський лідер Леонід Брежнєв теж був українцем", - пише словацьке видання ta3, не наводячи прямої цитати.

Опозиційний лідер Міхал Шимечка, який теж брав участь в ток-шоу, висловив обурення такою інтерпретацією тих подій.

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"Ви ж не серйозно", – відповів він, і нагадав, що Радянський Союз був в'язницею для народів, зокрема й для українського, а Політбюро, яке ухвалювало рішення про військове вторгнення до Чехословаччини, знаходилося в Москві.

Довідка УНІАН. Попри те, що Леонід Брежнєв справді народився в Україні (сучасне місто Кам'янське на Дніпропетровщині), за етнічним походженням він був росіянином. Його батько Ілля Брежнєв походив із села Брежнєво Курської губернії Росії, мати Наталія Мазалова також мала російське селянське коріння. Сім’я переїхала до Кам’янського у пошуках роботи на металургійному заводі, де й народився майбутній генсек. Сам Леонід Брежнєв у молодості, яка припала на період сталінської політики коренізації, у документах часто вказував національність "українець". Але пізніше вже визначав себе як росіянина. Зокрема прямо писав про це в мемуарах.

Що стосується "українського" підрозділу, який першим вдерся у Чехословаччину в 1968 році, то ця заява має ще менше сенсу. В радянській армії не було етнічних підрозділів. Незалежно від того, де саме географічно дислокувався підрозділ, на службу до нього направляли чоловіків з усіх країв Союзу саме для того, щоб уникнути появи етнічних підрозділів. І хоча кордон із Чехословаччиною в 1968 році справді переходили підрозділи Прикарпатського військового округу СРСР, ці війська не були українськими ані етнічно (лише частина солдатів були українцями), ані за підпорядкуванням.

Українофобія в Європі

Як писав УНІАН, після того, як в ніч проти 20 листопада російські ракети залетіли в Польщу і впали на її території, польські праві звинуватили в цьому саме українців.

Зокрема польський телеведучий і правий публіцист Павел Рибіцький заявив у соцмережі X, що Україна нібито свідомо не збиває російські ракети, коли вони прямують у бік Польщі. Його допис набрав значний резонанс, але більшість найпопулярніших коментарів, зокрема від поляків, критикували цю позицію та нагадували про нестачу українських систем ППО й те, що Україна насамперед захищає власні міста від масованих атак.

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