Словацький прем'єр вважає, що російського диктатора "фальшиво демонізують" на Заході.

Ставка на воєнну перемогу України у війні з Росією провалилася, а сама війна почалася через "розгул українських неонацистів". Про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у своїй промові до другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"Нас переконували, що конфлікт в Україні має лише військове вирішення. Мені здається доречним сказати з нагоди другої річниці війни в Україні про дещо інше: Захід не може визнати, що стратегія продовження конфлікту в Україні не спрацювала", – сказав він.

За словами Фіцо, стратегія Заходу, яка включала масовану підтримку України грошима та зброєю в поєднанні з санкціями проти Росії та "фальшивою демонізацією" Володимира Путіна, не спрацювала. Він наголосив, що попри все Росія "не стоїть на колінах ані політично, ані економічно", має більші територіальні здобутки в у війні, ніж Україна, і пристосовує своє військове виробництво до нових умов.

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"Єдине що спрацювало – це тисячі загиблих і покалічених людей, тисячі вбитих і покалічених українців і росіян. Мої погляди на війну в Україні досить відомі, включаючи її оцінку як порушення міжнародного права. Ця війна почалася в 2014 році з витівок українських неонацистів", – сказав словацький прем’єр.

Фіцо розкритикував Євросоюз за те, що він намагається підтримувати військові зусилля України, замість того, аби намагатися реалізувати мирну угоду.

"Україна, Росія, Європа потребують миру. І Україна, і Росія потребують гарантій безпеки від найсильніших міжнародних гравців. Я не приймаю аргумент, що взаємне вбивство українців і росіян має тривати, щоб Україна могла вести переговори про справедливіші умови", – заявив він.

При цьому словацький прем’єр не навів жодної конкретики про те, на яких умовах може бути укладений мир між Україною та Росією.

Інші скандальні заяви Фіцо

Як писав УНІАН, словацький прем’єр розкритикував ідею вступу України до НАТО. За його словами, така подія спричинить Третю світову війну.

Також раніше Фіцо критикував відсторонення російських спортсменів від міжнародних змагань через війну в Україні. Зокрема він назвав лицемірством те, що росіян не пускають на Олімпіаду (насправді це не так – пускають), але дозволяють грати у хокейній лізі США та Канади.

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