Вони заходили в повітряний простір Калініградської області, або виходили з нього.

У період з 29 серпня по 4 вересня винищувачі країн НАТО сім разів піднімалися для виявлення і супроводу російських літаків, які порушили правила польотів над Балтійським морем.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Литви.

30 серпня патруль зафіксував два російські літаки. Су-35 летів без транспондерів, планів польоту і не підтримував радіозв'язок з Регіональним центром управління польотами. АН-72 летів з включеним транспондером.

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На наступний день аналогічна ситуація повторилася з Су-35, Ан-72 і Су-27 кілька разів.

1 вересня патруль зафіксував два російські літаки Іл-96. Обидва літали з активованими транспондерами, з планами польотів і підтримували радіозв'язок з диспетчером. Також повітряний простір порушили два Су-35 і два Су-27.

Пізніше патрулі НАТО супроводжували ще один Іл-96 і два Су-27.

У всіх випадках російські літаки або заходили в повітряний простір Калінінградської області Росії, або виходили з нього.

4 вересня бійці повітряної поліції НАТО ідентифікували літак С-551, що летів за маршрутом з Іспанії до Німеччини (Кельн). Він розбився біля узбережжя Латвії.

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