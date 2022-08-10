Водночас російська авіація не входить в зону протиповітряної оборони України.

Близько 20 військових літаків Росії займаються постійним патрулюванням території навколо українських кордонів.

Про це повідомив прес-секретар Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат в ефірі телемарафону.

"Навколо українських кордонів постійно перебувають близько 20 літаків. Вони патрулюють 24 на 7. Це літаки різних типів, які здійснюють патрулювання", - розповів Гнат.

За його словами, російські льотчики не ризикують залітати на територію, яка перебуває під контролем України.

"Тактика протягом 2,5 місяця залишається такою, якою була, - вони діють з-за меж території України, вони не входять в зону нашої протиповітряної оборони, тому що не хочуть бути збитими", - зазначив Гнат.

Окупанти використовують свою авіацію тільки на передовій, де йдуть інтенсивні бойові зіткнення.

"Там працюють ворожі вертольоти і ударна авіація, яка завдає ударів безпосередньо в близькості до бойових дій", - говорить представник Повітряних сил.

Українська авіація також залучена на лінії фронту.

"Наша ударна авіація - бомбардувальники, штурмовики, вертольоти армійської авіації щодня працюють на лінії фронту, а також в глибині оборони противника, завдаючи ударів по військах, по техніці, а також по тилових пунктах управління, складах боєприпасів, тощо", - додав Гнат.

Нагадаємо, раніше експерт Олег Жданов заявив, що у Росії залишилася третина від авіації, яка може виконувати бойові завдання в Україні.

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