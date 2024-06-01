Це знизить військову ефективність дозволу на удари по РФ, вважають сенатори.

США частково зняли заборону для України на удари американською зброєю по цілях на території Росії - Україна тепер може використовувати її в районах Росії, які межують з Харківською областю.

Водночас голови комітетів Палати представників Майк Макколла, Майк Роджерс і Майк Тернер у спільній заяві засудили заборону на використання поставлених США ракет ATACMS для нанесення ударів по законним цілям у глибині російської території.

Як ідеться в заяві, рішення про дозвіл застосування західної зброї мало бути ухвалене до нещодавнього наступу Росії на Харків, а не після, і це призвело до того, що Україна не змогла вжити відповідних заходів у відповідь, вимушена не діяти й спостерігати за тим, як російські війська готуються до неминучого нападу прямо через її кордон.

Відео дня

"Ба більше, повідомивши пресі, що скасування політики поширюється тільки на певні види зброї, надані США, на обмеженій території Росії, адміністрація телеграфувала Росії, як саме ефективно адаптуватися до цієї зміни політики, тим самим знизивши військову ефективність рішення", - йдеться в заяві.

Конгресмени наполягають на тому, що для того, щоб виграти війну, Україні потрібно дозволити використовувати надану США зброю проти будь-яких законних військових цілей на території Росії, а не тільки вздовж кордону під Харковом.

Удари західною зброєю по РФ

Низка країн дозволила Україні завдавати ударів по території Росії західним озброєнням з певними нюансами.

Зокрема, США дозволяють українській армії використовувати американські засоби ППО для знищення цілей над територією Росії, якщо вони загрожують Україні.

Водночас дозвіл США стосується можливості "наносити контрудари через кордон" і не стосується ATACMS або ударів на далеку відстань.

Як заявив експерт Олександр Мусієнко, українські війська можуть вдарити західною зброєю по скупченню ворога вже найближчими годинами.

Вас також можуть зацікавити новини: