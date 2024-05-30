Війська Києва можуть збивати російські ракети або винищувачі над територією Росії, "якщо вони становлять загрозу для України".

США дозволяють українській армії використовувати американські засоби ППО для знищення цілей над територією Росії, якщо вони загрожують Україні.

Як пише The Washington Post з посиланням на чиновника Білого дому, Україна "не має жодних обмежень" на використання засобів ППО, наданих США, щоб збивати російські ракети або винищувачі над територією Росії, "якщо вони становлять загрозу для України".

"Немає жодних обмежень на використання Україною засобів протиповітряної оборони, наданих США, для збивання російських ракет або винищувачів над територією Росії, якщо вони становлять загрозу для України", – сказав американський чиновник на умовах анонімності. Відео дня

Удари України по території РФ західною зброєю - останні новини

Як розповідав УНІАН, у НАТО і ЄС все активніше закликають зняти заборону на удари по Росії західною зброєю. Україна стверджує, що це обмежує її можливості щодо запобігання транскордонним атакам РФ.

Напередодні Президент Франції Еммануель Макрон підтримав постачання Україні далекобійної зброї для ударів по РФ.

За його словами, Києву має бути дозволено нейтралізувати військові об'єкти, з яких було випущено ракети, і, по суті, військові об'єкти, з яких було атаковано Україну.

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