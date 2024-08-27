Президент заявив про бажання створити окрему інституцію, яка буде працювати з цим питанням.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на критику Папи Римського щодо заборони УПЦ МП в Україні.

"Є вплив з-за кордону на різні релігійні інституції. Я вважаю, що в інформаційному просторі дуже багато всього. Ватикан – не виключення. Заяви Папи Франциска були різні. Дуже важливо, що відбувається в інформаційному полі, дуже важливо не втрачати зв'язок ані з Ватиканом, ані з Італією. Над інфопростором усієї Європи та Америки. Я дуже хочу, щоб у нас з'явилася відповідна інституція – крім МЗС, розвідки і окрім нас", – сказав він на форумі "Україна 2024. Незалежність".

Він відзначив, що з початку повномасштабної війни вся команда зустрічалася з представниками Ватикану на різному рівні, наголошуючи на небезпеці російської церкви.

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"Іноді це як дежавю. Це стосується не Ватикану. Це стосується загалом. Щойно ти робиш паузи в інформаційній роботі, боротьбі за правдивий інформпростір – все заповнюється інформацією Росії. Вони в цьому працюють як годинник. У них напрацьовані інституції, гроші, багато людей. Всюди – від бізнесу – до політики та релігії. І тому тут нічого не зробиш. Церква працює в них закордоном сильно", – додав Зеленський.

Заява Папи Римського щодо заборони УПЦ МП в Україні

Напередодні Папа Римський Франциск прокоментував новий український закон, який забороняє діяльність в Україні Російської православної церкви та релігійних організацій, афілійованих з нею. Зокрема, він висловив занепокоєння, що тим, хто хоче, не дозволяють молитися "в тому, що вони вважають своєю церквою".

"Я продовжую зі скорботою стежити за бойовими діями в Україні та Російській Федерації, і, думаючи про закони, прийняті останнім часом в Україні, боюся за свободу тих, хто молиться, тому що той, хто по-справжньому молиться, завжди молиться за всіх", - сказав він.

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