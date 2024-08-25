Папа Римський Франциск прокоментував новий український закон, який забороняє діяльність в Україні Російської православної церкви і релігійних організацій, афілійованих з нею. Як повідомляє Vatican News, він закликав, щоб жодну християнську церкву не забороняли - прямо чи опосередковано.
Зазначається, що у своїй промові після молитви "Ангел Господній" Франциск висловив занепокоєння, що тим, хто хоче, не дозволяють молитися "в тому, що вони вважають своєю церквою", що є прямим посиланням на рішення українського парламенту заборонити УПЦ МП.
"Я продовжую зі скорботою стежити за бойовими діями в Україні та Російській Федерації, і, думаючи про закони, прийняті останнім часом в Україні, боюся за свободу тих, хто молиться, тому що той, хто по-справжньому молиться, завжди молиться за всіх", - наголосив понтифік.
За його переконанням, людина не чинить зла через те, що молиться.
"Тож дозвольте тим, хто хоче молитися, молитися в тій Церкві, яку вони вважають своєю. Будь ласка, нехай жодна християнська Церква не буде скасована прямо чи опосередковано: Церкви не можна чіпати", - заявив він.
Заборона УПЦ МП в Україні
20 серпня Верховна Рада прийняла в цілому доопрацьований законопроєкт №8371 щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з РФ, а 24 серпня, у День Незалежності, президент підписав цей закон.
Колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що українська влада "вирішила переплюнути атеїзм" радянського періоду. Ворожий чиновник назвав українців "неонацистами", "демонами" та "вовкулаками".