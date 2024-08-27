Наразі Путін більше зосереджений на захопленні чужих територій, а не на захисті власних.

Операція в Курській області показала політичні цілі Путіна, заявив у форумі "Україна 2024. Незалежність" президент України Володимир Зеленський.

"Мені здається, почала показувати російському суспільству, що Путіну важливіше захопити місто, про яке він ніколи не чув в Україні. Просто потішити свої амбіції. Ніж захистити свої території. Мені здається, це трохи відкрило очі", – відзначив Зеленський.

Він заявив, що вже мав деякі розмови із західними партнерами.

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"Мені здається багато речей ця операція відкриває про реальні плани Путіна. Одна історія, коли ми всі з вами говоримо про його плани, амбіції. А зараз, коли Глобальний Південь починає бачити деякі речі. Його амбіція – не захист. Навіть що він каже у своїх наративах про якесь населення", - сказав президент.

Він додав, що всі ці наративи руйнуються, коли Путін не захищає власні території в Курській області. То ж історія про те, що він нібито захищає російськомовне населення на території України – зруйновано.

"Він нікого не захищає – всі це бачать. Його завдання зараз – знищити нас. І він зараз цією операцією відповідає на запитання – на що він спроможний. Це зрозуміло, коли він каже, що в них ще багато людей, сил, серйозна армія. Ось вам відповідь. Все ж таки це війна не серйозної армії проти нас. Це про кількість зброї та тіл РФ. І саме таке в нього відношення. І це говорить, що зменшення їхнього збройного потенціалу і збільшення такого потенціалу в Україні призведе до тактичних успіхів – таких як Курщина. І в нього будуть питання всередині держави. Що дуже важливо – у всій цій війні – це втрата віри його суспільства до його сили", – додав Зеленський.

Операція в Курській області - деталі

Напередодні Зеленський прокоментував операцію Сил оборони України в Курській області. Він відзначив, що про неї знала обмежена кількість людей, завдяки чому вона принесла позитивний результат.

Тим часом Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на сьогодні Україна взяла під контроль 1 тис. 294 квадратних кілометри території Курської області Росії, 100 населених пунктів, які розміщено на цій території.

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