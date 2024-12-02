Можливо, Путіну доведеться перекидати ресурси з українського фронту.

Загострення ситуації у Сирії, де російські війська допомагають диктатурі Асада, ймовірно, матиме позитивні наслідки для України.

Таку думку висловив в етері Радіо Свобода депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко. Він припускає, що підтримка режиму сирійського президента Башара Асада змусить Росію перекидати ресурси з українського фронту.

"Сподіваюся, що Путін, рятуючи диктатора Асада, буде змушений перекидати певні сили й відволікати ресурси, в тому числі воєнні ресурси від фронту проти України. І це може в певному сенсі полегшити нашу ситуацію, той натиск, який зараз чинить Путін на наші війська, на нашу армію", – зазначив Мережко.

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Депутат також наголосив, що ослаблення позицій Асада на Близькому Сході послабить і вплив Путіна на світовій арені. Важливим моментом у цій ситуації він назвав відмову Туреччини зайняти сторону Кремля.

Щодо офіційної позиції України, Мережко підкреслив, що поки немає сенсу робити гучні заяви. Наша держава займає позицію спостерігача - уважно стежити за розвитком подій, але не втручаючись, як це й відбувається зараз.

"Нам треба спостерігати за цією ситуацією доволі уважно. Не втручатися, тобто дотримуватись принципів міжнародного права, що ми й робимо. І дивитись, як розвиватимуться події", – додав депутат.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) висловив сумніви, що Росія зможе виконати свої обіцянки щодо військової допомоги сирійській армії. Аналітики нагадали, що ще у 2022 році Росія вивезла із Сирії зенітно-ракетні комплекси С-300 для використання у війні проти України, а також вивела свої війська й підрозділи ПВК "Вагнер".

Видання відзначає, що у 2019 році Росія, Туреччина й Іран уклали угоду про "замороження" конфлікту в Сирії, зберігаючи контроль кожної сторони на поточних позиціях. У конфлікті беруть участь уряд Башара аль-Асада за підтримки Росії та Ірану, сирійсько-курдські повстанці, яких підтримують США, а також окремі повстанські групи, що отримують допомогу від Туреччини. Бойові дії в Сирії тривають на тлі побоювань щодо можливого розширення конфлікту на Близькому Сході.

Ескалація в Сирії

Нагадаємо, наступ повстанських сил у Сирії розпочався 27 листопада, а вже 30 листопада сирійські військові підтвердили, що повстанці увійшли до Алеппо. Того ж дня російська авіація разом із сирійськими ВПС здійснила бомбардування позицій повстанців у північно-західній частині міста.

За даними ГУР Міноборони України, ситуація для росіян у Сирії погіршується, вони вимушені залишати країну. Опозиційні до підтримуваного Росією режиму Асада сили активно просуваються на південь країни, відбулись перші міські бої у містах Хама, Хомс та Сувейда. Військовий контингент РФ втік із Хами та евакуювався до бази "Хмеймім". Керівник розташованого у Хмеймімі координаційного штабу росіян генерал-полковник Олександр Журавльов констатував, що ситуація вийшла з-під контролю режиму Асада.

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