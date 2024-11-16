Російська влада обурена тим, що українці, які перебувають у РФ, "не бажають мати стійкий правовий зв'язок із Росією".

Російська влада хоче посилити умови перебування громадян України на території РФ. З відповідною ініціативою виступило Міністерство внутрішніх справ країни-агресора, пише "Коммерсант".

МВС хоче скасувати указ Путіна від серпня 2022 року про право безстрокового перебування українців у РФ і працевлаштування без спеціальних дозволів.

Відомство стверджує, що стосовно громадян України застосовували "максимально преференційований підхід" у питаннях видачі їм дозволу на проживання та прийняття до громадянства РФ.

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"Водночас більшість громадян України, тривалий час перебуваючи в Росії, досі свого правового становища не врегулювали, що свідчить про їхнє небажання мати стійкий правовий зв'язок із Росією, відсутність у них зацікавленості в легальному становищі на її території, що створює загрозу національній і громадській безпеці", - ідеться в пояснювальній записці до проєкту.

Таким чином, російське МВС хоче вже з квітня скасувати всі перераховані вище послаблення для українців - необмежені терміни перебування в країні та працевлаштування без спецдозволів.

Інші новини з Росії

Як писав УНІАН, російська влада, нарешті, визнала, що в селах Глушковського району Курської області мародерством займаються російські військові. Відповідну заяву зробив міністр транспорту РФ, екс-губернатор Курської області Роман Старовойт.

Також ми розповідали, що російське шпигунське судно спіймали на зборі даних під самим носом у британців. Російське судно "заблукало" за кілька кілометрів від стратегічних підводних кабелів, які з'єднують Британію та Ірландію.

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