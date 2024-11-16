Російське судно "заблукало" в кількох кілометрах від стратегічних підводниих кабелів, які сполучають Британію та Ірландію.

Військово-морський флот Ірландії був змушений під конвоєм вивести російське шпигунське судно з Ірландського моря, по дну якого проходять стратегічно важливі комунікаційні кабелі. Про це повідомляє The Guardian.

Російське допоміжне судно "Янтарь" було помічене у четвер на схід від Дубліна та на захід від британського узбережжя в Ірландському морі. У певний момент воно знаходилося всередині виключної економічної зони Ірландії, за 5-7 км на північ від кабелів, що з’єднують Ірландію та Британію.

Повідомляється, що сили оборони Ірландії зафіксували, як екіпаж російського корабля керував трьома дронами над ірландськими водами, вочевидь, ведучи спостереження. При цьому росіяни вимкнули корабельний транспондер, який повідомляє усім навколо про розташування судна. Ірландські військові намагалися встановити контакт із російським судном, але там не відповідали.

Відео дня

Така поведінка росіян викликала занепокоєння британців та ірландців, оскільки "Янтарь" класифікується як допоміжне дослідницьке судно з підводними рятувальними можливостями. Хоча формально судно є цивільним, воно входить до складу ВМФ Росії і виконує завдання російського Міністерства оборони.

За словами аналітиків розвідки Navy Lookout, це судно може використовувати підводні апарати для глибокого занурення, і його неодноразово бачили поблизу об'єктів підводної інфраструктури. Аналітики припускають, що цього разу місія корабля "скоріше стосувалася стратегічної сигналізації та збору розвідданих", ніж диверсії.

Зрештою росіяни знялися з місця стоянки і рушили геть, а корабель ВМС Ірландії LÉ James Joyce супроводжував їх. За процесом стежила і військова авіація.

Присутність російського шпигунського судна викликала нові занепокоєння щодо безпеки комунікаційних кабелів, які пролягають між Ірландією та Великобританією і передають глобальний інтернет-трафік із величезних центрів обробки даних, якими керують технологічні компанії, зокрема Google і Microsoft, чиї європейські штаб-квартири розташовані в Ірландії.

Інші нахабні витівки росіян

Як писав УНІАН, сьогодні "Газпром" повністю зупинив постачання свого газу в Австрію після того, як відмовився платити штраф за порушення своїх контрактних зобов'язань. Раніше "Газпром" програв австрійцям міжнародний арбітраж. Росіян зобов'язали виплатити австрійській OMV 230 млн євро плюс відсотки і витрати за зрив поставок газу німецькій "дочці" OMV у 2022 р.

Також ми розповідали, як днями російські дрони виявили на території Молдови. Як заявили у Кишиневі, вони мають у своєму розпорядженні точну інформацію про те, що дрони запущені РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: