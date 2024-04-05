Загрозу ескалації в регіоні обговорили чиновники з Ізраїлю та США.

3 квітня Ізраїль і США провели консультації щодо можливості регіональної ескалації в разі відповіді Ірану на атаку по Дамаску. Про це пише Walla.

"Ізраїль вчора ввечері чітко дав зрозуміти Сполученим Штатам, що він буде змушений відповісти, якщо Іран нападе на нього, заявили сьогодні (у четвер, 4 квітня) високопоставлені ізраїльські чиновники. Байден і Нетаньяху також обговорили загрози Ізраїлю з боку Ірану. Байден підкреслив, що Сполучені Штати рішуче підтримують Ізраїль перед лицем цих загроз, повідомили в Білому домі", – йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що Сполучені Штати та Ізраїль стурбовані можливістю того, що Іран відповість на загибель командира сил КВІР під час удару Ізраїлю по столиці Сирії – Дамаску. Високопоставлені ізраїльські чиновники кажуть, що Ізраїль має інформацію про те, що Іран можуть атакувати країну зі своєї території за допомогою балістичних ракет великої дальності, безпілотників або крилатих ракет.

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Наголошується, що Іран ніколи не атакував Ізраїль безпосередньо зі своєї території, здебільшого використовуючи з цією метою терористичні організації. Пряма атака була б безпрецедентною і могла б призвести до регіональної війни.

Загроза нападу Ірану на Ізраїль

У середу, 3 квітня, Voxnews із посиланням на близькосхідні ЗМІ повідомив, що Іран може напасти на Ізраїль протягом 48 годин. Зазначалося, що Іран може планувати комбіновану атаку з "дощем" з безпілотників і ракет зі своїх баз по стратегічних місцях в Ізраїлі.

Водночас ізраїльське медіа The Times of Israel писало, що Армія оборони Ізраїлю почала призов резервістів протиповітряної оборони через побоювання відповіді за удар по місії Ірану в Сирії.

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