Відомо, що на початку квітня Іран звинуватив Ізраїль в атаці на консульство, яке розташоване в Сирії.

Іранський політик Хамід-Реза Тарагі, який має жорстку позицію, заявив, що Тегеран буде насторожено ставитися до Ізраїлю, який "намагається втягнути інші сторони в регіональну війну". Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times.

"Наполягання Ірану на недопущенні ескалації конфлікту не означає, що Іран буде сидіти і нічого не робити, якщо Ізраїль здійснить таку агресію", - зауважив політик.

Така заява пролунала після того, як Іран звинуватив Ізраїль в атаці на іранську дипломатичну місію в Сирії, через що по всьому Близькому Сходу лунає питання, як і коли може відреагувати Тегеран.

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У виданні зазначають, що ворожість ісламського режиму до Ізраїлю та США завжди була врівноважена прагматизмом, що хоче уникнути прямого конфлікту, проте напруженість у відносинах з цими країнами зросла після того, як бойовики ХАМАС, яких підтримує Іран, напали на єврейську державу.

Водночас Іран підтримав групу так званої "Вісі Опору", проте стверджував, що бойовики діють незалежно, проте Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах у Сирії, які пов'язані з Іраном.

"Через три місяці після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС Тегеран відповів на ймовірну ізраїльську атаку, в результаті якої загинув ще один з його командирів у Сирії, запустивши шквал ракет по тому, що він назвав ізраїльським "шпигунським центром" на півночі Іраку. Внаслідок атаки загинуло кілька цивільних осіб, але не було жодних повідомлень чи заяв про жертви з боку Ізраїлю", - зазначають у публікації.

Своєю чергою впливовий іранський журналіст Хоссейн Шаріатмадарі зажадав "ударів у відповідь по сіоністських посольствах та консульствах", які, на його думку, є "законним правом Ірану".

Автори матеріалу наголошують, що Іран та Ізраїль мають історію зазіхань на інтереси один одного, проте ісламська республіка ні разу не завдавала прямого удару по єврейській державі. Зазначається, що Ізраїль вбив приблизно шість вчених-ядерників на території Ірану впродовж понад десяти років, а також військових посадовців в Ірані та регіоні. Водночас Ізраїль здебільшого не підтверджує та не заперечує свою причетність до таких випадків.

"Такі напади ставлять у незручне становище іранський режим, який намагається демонструвати свою силу і позиціонувати себе як покровителя регіональних антиізраїльських сил, включаючи "Хізбаллу" в Лівані, єменських хуситів, ополченців в Іраку і Сирії, а також ХАМАС", - додали у матеріалі.

Коли в Тарагі запитали, чи може Іран завдати удару у відповідь по дипломатичних місіях Ізраїлю, він відповів, що ісламська республіка не допустить жодного нападу, а "дасть прораховану відповідь".

"Він може завдати удару по порожній будівлі і заявити, що знову завдав удару по ключовому об'єкту Моссаду в Ербілі. Але вони це вже зробили, тому цього може бути недостатньо", - зазначив один із фахівців, який обізнаний з операціями підтримуваних Тегераном угруповань.

Крім того, командувач ВПС США на Близькому Сході, генерал-лейтенант Алексус Гринкевич заявив, що стурбований тим, що "може існувати ризик для наших сил" через іранську риторику, яка спрямована на США.

"Я не бачу зараз жодних конкретних загроз для наших сил, але ми дуже уважно стежимо за цим, щоб побачити, чи закінчиться пауза, якою ми скористалися з лютого", - пояснив він.

Водночас колишній посол Ірану в Лівані Ахмад Дастмальчян заявив, що Тегеран користується "розумним управлінням кризою", вичікуючи свого часу.

"Він, безумовно, дасть рішучу відповідь в потрібний час і за потрібних умов. Але він дасть прораховану відповідь Ізраїлю, а не відреагує імпульсивно", - додав він.

Що цьому передувало

На початку квітня Іран звинуватив Ізраїль в тому, що країна завдала удару по їхньому консульству в Сирії, внаслідок чого тоді загинув, зокрема, й командир підрозділу "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції, генерал Мохаммад Реза Захеді.

Водночас представник Сил оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі відмовився коментувати цей удар, проте зазначив, що місце, по якому було завдано удару - "це не консульство і не посольство", а військова будівля сил Кудса, яку замаскували під цивільну будівлю в Дамаску.

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