Армія оборони Ізраїлю почала призов резервістів протиповітряної оборони.

ЦРУ поінформувало Ізраїль, що протягом найближчих діб на країну може напасти Іран. Про це пише видання Voxnews із посиланням на близькосхідні ЗМІ.

"Знищення іранського консульства в Сирії, внаслідок якого загинули десятки високопоставлених іранських чиновників і генералів, ризикує перерости у велику війну в регіоні. Про це повідомляють деякі ЗМІ на Близькому Сході, згідно з якими американська розвідка ЦРУ попередила Ізраїль чекати на військову відповідь з боку Ірану протягом 48 годин", – йдеться у матеріалі.

Як повідомляє Al Mayadeen, Іран планує комбіновану атаку з "дощем" безпілотників і ракет зі своїх баз по стратегічних місцях в Ізраїлі.

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Тим часом The Times of Israel пише, що Армія оборони Ізраїлю почала призов резервістів протиповітряної оборони через побоювання відповіді за удар по місії Ірану в Сирії.

"Цей крок зроблено вслід за погрозами Ірану відповісти на ймовірне вбивство Ізраїлем Мохаммада Рези Захеді, найвищого посадовця КВІР у Сирії, разом із його заступником, п’ятьма іншими офіцерами КВІР і принаймні одним членом Хезболли", – йдеться в публікації.

12-й канал повідомляє, що Ізраїль перебуває у стані підвищеної готовності щодо потенційної відповіді Ірану на удар у Сирії. Зазначається, що цей удар вимагатиме більш значної відповіді ЦАХАЛу.

Що передувало

На початку квітня Іран звинуватив Ізраїль в ударі по своєму консульству в Сирії. Зазначалося, що внаслідок удару по Дамаску загинув, зокрема, командир підрозділу "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції, генерал Мохаммад Реза Захеді.

Представник Сил оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив журналістам, що не буде коментувати цього удару. При цьому він наголосив, що місце, по якому було завдано удару, – "це не консульство і не посольство", а військова будівля сил Кудса, замаскована під цивільну будівлю в Дамаску.

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