ЦРУ поінформувало Ізраїль, що протягом найближчих діб на країну може напасти Іран. Про це пише видання Voxnews із посиланням на близькосхідні ЗМІ.
"Знищення іранського консульства в Сирії, внаслідок якого загинули десятки високопоставлених іранських чиновників і генералів, ризикує перерости у велику війну в регіоні. Про це повідомляють деякі ЗМІ на Близькому Сході, згідно з якими американська розвідка ЦРУ попередила Ізраїль чекати на військову відповідь з боку Ірану протягом 48 годин", – йдеться у матеріалі.
Як повідомляє Al Mayadeen, Іран планує комбіновану атаку з "дощем" безпілотників і ракет зі своїх баз по стратегічних місцях в Ізраїлі.
Тим часом The Times of Israel пише, що Армія оборони Ізраїлю почала призов резервістів протиповітряної оборони через побоювання відповіді за удар по місії Ірану в Сирії.
"Цей крок зроблено вслід за погрозами Ірану відповісти на ймовірне вбивство Ізраїлем Мохаммада Рези Захеді, найвищого посадовця КВІР у Сирії, разом із його заступником, п’ятьма іншими офіцерами КВІР і принаймні одним членом Хезболли", – йдеться в публікації.
12-й канал повідомляє, що Ізраїль перебуває у стані підвищеної готовності щодо потенційної відповіді Ірану на удар у Сирії. Зазначається, що цей удар вимагатиме більш значної відповіді ЦАХАЛу.
Що передувало
На початку квітня Іран звинуватив Ізраїль в ударі по своєму консульству в Сирії. Зазначалося, що внаслідок удару по Дамаску загинув, зокрема, командир підрозділу "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції, генерал Мохаммад Реза Захеді.
Представник Сил оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив журналістам, що не буде коментувати цього удару. При цьому він наголосив, що місце, по якому було завдано удару, – "це не консульство і не посольство", а військова будівля сил Кудса, замаскована під цивільну будівлю в Дамаску.
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