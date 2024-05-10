Від Берліна до Вільнюса уряди стикаються зі зростаючою загрозою спонсорованих Росією актів саботажу і насильницького залякування.

За серією дедалі більш явних, частих і скоординованих інцидентів по всій Європі, найімовірніше, стоїть рука російської воєнної розвідки – ГРУ.

Про це пише Bloomberg із посиланням на чиновників, знайомих із цим питанням. Зазначається, що в Німеччині двоє підозрюваних, найнятих російською розвідкою для нападу на військові бази, приїхали в країну ще підлітками. В Естонії ж молодих людей із кримінальним минулим завербували через Telegram для вчинення актів вандалізму щодо автомобіля міністра і національних пам'яток за невеликі гроші.

В інших країнах Європи державним службовцям рекомендують вжити запобіжних заходів, щоб не наражатися на підвищений ризик насильства з боку підтримуваних Росією представників криміналітету. Від Берліна до Вільнюса уряди стикаються зі зростаючою загрозою спонсорованих Росією актів саботажу і насильницького залякування на території країн НАТО напередодні виборів у Європейському союзі. Вони поряд із рішучою кампанією дезінформації покликані перевірити на міцність підтримку України на континенті.

Відео дня

"Нахабність дій, санкціонованих Кремлем, – через роки після отруєння в Солсбері, яке, на думку Великої Британії, найімовірніше, замовив президент Росії Володимир Путін, і вбивства в Тіргартені в Берліні – привела одного високопоставленого чиновника до висновку, що Москву більше не хвилює, що її можуть спіймати за вчиненням ворожих дій, і вона перейшла від більш тонких форм таємного шпигунства до відкритої жорстокості щодо західних цілей", – пише видання.

У п'ятницю в Лондоні перед судом постане британець, обвинувачений у скоєнні підпалу пов'язаного з Україною складу в Східному Лондоні. У відповідь на це Велика Британія вислала одного з провідних російських дипломатів у рамках боротьби з російськими шпигунами. У Польщі прокурори заарештували людину, яку вони звинуватили в зборі інформації про аеропорт, що служить основним пунктом зупинки для чиновників, які прямують в Україну і назад, за підозрою у сприянні російській змові з метою вбивства президента Володимира Зеленського.

Один із європейських чиновників заявив, що кілька інцидентів у Європі були частиною координованої ГРУ операції. Причому аналогічні дії проводилися в різних столицях.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський нещодавно заявив, що "Росія вже багато років посилає в Європу "ескадрони смерті".

"У нас був завербований Росією терорист, який намагався здійснити терористичний акт у Польщі кілька місяців тому, і я впевнений, що вони намагаються зробити це і в інших країнах", – розповів він.

За своєю агресивністю, методами і масштабами акції, що підтримуються Росією, являють собою нову загрозу, що виходить від Кремля, і офіційні особи зазначають, що нещодавня серія атак має спільні риси: у них часто беруть участь місцеві жителі, найняті здебільшого через посередників в Інтернеті для завдавання ударів по цілях на Заході або виконання інших шкідливих завдань за наказом Москви, пише видання.

За словами одного з чиновників, досить імовірно, що ця стратегія, спрямована проти всієї Європи, була затверджена на найвищому рівні в Москві. За словами іншого співрозмовника видання, у Росії є цілеспрямована стратегія саботажу допомоги Україні в усій Європі та вербування місцевих жителів для допомоги своїм зусиллям. Зокрема, цього тижня розвідувальна служба Литви попередила, що Росія намагається найняти жителів країн Балтії для вчинення провокацій або нападів.

"Для цього дедалі частіше використовуються соціальні платформи, де розміщуються оголошення про пошук людей для вербування, людей, готових шпигувати за винагороду, фотографувати інфраструктуру військових об'єктів стратегічного значення, збирати дані про осіб і здійснювати акти саботажу або вандалізму", – йдеться в заяві відомства.

Тривогу б'ють не тільки країни Балтії. Минулого місяця в Німеччині було заарештовано двох осіб за планування "можливих диверсійних акцій" проти військових і промислових об'єктів, включно з об'єктами США. Наприклад, проти військової бази США в Графенвері, де українські солдати проходять навчання на танках "Абрамс".

"Небезпека особливо висока для країн із комуністичним минулим або тих, що були колись частиною Радянського Союзу, оскільки вони споживають російські ЗМІ і найбільш схильні до антиукраїнської та антиєвропейської пропаганди, додав співрозмовник. Вища рада оборони Румунії у своїй доповіді попередила про можливе проникнення російських шпигунів як "українських біженців" або навіть про можливі диверсії на військових перевезеннях в Україну", – пише Bloomberg.

Росія намагається максимально використати свою міць, уникаючи при цьому відповідей у відповідь або негайних контрзаходів, зазначає директорка Європейського центру передового досвіду з протидії гібридним загрозам Тейя Тіілікайнен.

Загроза для Європи з боку РФ

Багато членів Європи більш рішуче ставляться до російської агресії, ніж інші країни. Президент Чехії Петр Павел пояснив це тим, що країни Центральної та Східної Європи мають безпосередній досвід спілкування з Радянським Союзом і Росією. І цей досвід не можна назвати позитивним.

Зазначимо, що днями Financial Times із посиланням на європейські розвідслужби заявило, що РФ "замишляє акти насильства і диверсій по всьому континенту". У Головному управлінні розвідки Міноборони України кажуть, що це не новина, і наша країна також відстежує це питання.

Вас також можуть зацікавити новини: