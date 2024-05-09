Він зазначив, що російські цінності дуже відрізняються від європейських.

Багато членів Європейського Союзу з Центральної та Східної Європи, зокрема Чехія, займають набагато більш рішучу позицію щодо російської агресії, ніж інші країни. Президент Чехії Петр Павел пояснив, чому так сталося.

"Певною мірою так, тому що країни Центральної та Східної Європи мають безпосередній досвід спілкування з Радянським Союзом і Росією. І цей досвід не можна назвати позитивним", – розповів він в інтерв'ю ARD.

Своєю чергою більшість західних країн, навпаки, мають лише непрямий досвід спілкування з РФ. І вони схильні сприймати Росію як звичайну європейську державу, каже Павел.

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"Водночас Росія називає себе євроазійською цивілізацією. Російські цінності повністю відрізняються від наших. Тому було б дуже наївно підходити до Росії з позиції поступки, з позиції спроби досягти взаємовигідного рішення. Донині Росія знає тільки "виграв" і "програв". Інакше кажучи: якщо Росія хоче домогтися успіху, інші мають програти. І це має бути попередженням для нас", – наголосив він.

Загроза з боку РФ для Європи

Днями видання Financial Times із посиланням на європейські розвідслужби заявило, що РФ "замишляє акти насильства і диверсій по всьому континенту". Зазначається, що Москва має намір взяти курс на тривалий конфлікт із Заходом.

Так, Росія почала активніше готувати таємні вибухи, підпали і завдання шкоди інфраструктурі на європейській території як безпосередньо, так і через посередників, не сильно думаючи про можливі жертви серед мирного населення.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що ця інформація – "не новина", і наша країна також відстежує це питання.

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