Російський диктатор прагнутиме якомога сильніше натиснути на Європу за багатьма напрямами, з'ясували журналісти.

Триває повномасштабна війна в Україні, і європейські розвідслужби попередили свої уряди про те, що РФ "замислює акти насильства і диверсій по всьому континенту", оскільки має намір узяти курс на тривалий конфлікт із Заходом.

Російська сторона "вже почала більш активно готувати таємні вибухи, підпали і завдання шкоди інфраструктурі на європейській території як безпосередньо, так і через посередників, не виявляючи при цьому явної заклопотаності з приводу загибелі мирних жителів", пише Financial Times, посилаючись на відомості співробітників розвідки.

"Хоча агенти Кремля мають довгу історію подібних операцій і останніми роками час від часу здійснювали атаки в Європі, з'являються дедалі нові свідоцтва більш агресивних і узгоджених зусиль", - такі оцінки журналісти отримали з трьох різних європейських держав.

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Один зі співробітників розвідки заявив, що зараз російський диктатор Володимир Путін почувається "підбадьореним" і прагнутиме якомога сильніше натиснути на Європу в багатьох напрямках - за допомогою дезінформації, саботажу чи хакерських атак.

На думку одного високопоставленого представника європейського уряду, через служби безпеки НАТО надходить інформація про "явні та переконливі російські витівки", які координуються і мають великі масштаби. Він додав, що настав час "підвищити обізнаність і зосередитися" на загрозі російського насильства на європейській території.

Старший науковий співробітник аналітичного центру Chatham House вважає, що активність РФ дійсно зросла. "Ці точкові атаки, які ми бачили досі, звісно, спрямовані на створення заворушень, але вони також можуть використовуватися для дезінформації. А потім Росія вчиться на цих атаках, якщо хоче по-справжньому знерухомити Європу... Це тренування", - поділився думкою експерт.

У центрі уваги Росія - новини про витівки країни-агресора в ЄС

У квітні міністр транспорту Швеції повідомив, що РФ намагалася знищити системи сигналізації на чеських залізницях. Шведські правоохоронці розслідують серію нещодавніх залізничних катастроф, які, на їхню думку, могли статися внаслідок саботажу.

Служба внутрішньої безпеки Естонії повідомляла, що в лютому напад на машину міністра внутрішніх справ і на журналістів скоїли російські шпигуни.

Крім того, вважається, що є "російський слід" у хакерській атаці на соціал-демократичну партію канцлера Німеччини Олафа Шольца, здійсненій минулого року.

Варто зазначити, що на початку травня 2024-го в столиці Німеччини Берліні сталася потужна пожежа на оборонному заводі Diehl Metal Applications, який належить компанії Diehl Defence. Ця компанія займається розробкою систем протиповітряної оборони IRIS-T, які німецька сторона передавала Україні для захисту від російських ударів із повітря.

Нагадаємо, після того, як росіяни здійснили повномасштабне вторгнення в Україну, впродовж двох тижнів з Європи прогнали понад 600 співробітників російської розвідки, які працювали під дипломатичним прикриттям.

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