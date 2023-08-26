Хамські заяви Захарової та погрози щодо безпеки в Молдові не залишилися без уваги.

Скандальна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова розлютилася через депортацію з Кишинева 45 російських дипломатів, яких запідозрили у шпигунській діяльності.

Коментуючи це рішення, вона назвала Молдову "логістичним придатком київського режиму".

"Фіксуємо послідовне перетворення Молдови на логістичний придаток київського режиму. При цьому не може не викликати стурбованості інформація щодо опрацювання питання доставки через територію Молдови вантажів військового призначення", - заявила Захарова.

Крім того, опальна росіянка заявила, що "опрацьовується питання" про розміщення в Молдові "складів американського озброєння, яке, на думку молдавських аналітиків, згодом може спрямовуватись на потреби ЗСУ".

"Хотілося б у зв'язку з цим застерегти офіційний Кишинів від глибшого залучення до процесу "підтримки" України, що не лише поставить під загрозу стабільність та безпеку в регіоні, а й фактично перетворить Молдову на співучасника військових злочинів київського режиму", – додала Захарова.

У молдовському МЗС у відповідь на хамство Захарової зауважили, що продовжать підтримувати Україну та засуджують "брехливі заяви" представниці МЗС РФ, пише видання NewsMaker.

"Ми засуджуємо брехливі заяви, зроблені нещодавно представником МЗС Росії. Нейтралітет нашої країни не означає ізоляцію. Влада розвиває партнерські відносини з організаціями та державами для збереження миру та безпеки країни. У цьому сенсі Молдова співпрацює із тими, хто просуває демократичні цінності. З першого дня війни ми рішуче засудили агресію Росії проти України. Ми продовжимо надавати нашим українським друзям усю можливу допомогу і в двосторонньому порядку, і в рамках міжнародних організацій", – заявили в МЗС.

Напруження між Молдовою та РФ

Риторика Молдови змінилася після скандального розслідування журналістів щодо діяльності посольства Росії: повідомлялося, що на даху корпусу розміщувалися антени та супутникові тарілки для стеження за молдовською владою.

Як повідомляв УНІАН, Молдова висилає 45 дипломатів РФ з посольства у Кишиневі через дестабілізаційні зусилля, до яких вдалася Москва щодо Республіки.

Зазначається, що такий крок Кишенев планував ще з липня 2023 року - тоді уряд країни вперше розпорядився про скорочення у диппредставництві Росії. Глава МЗС Молдови Ніку Попеску згадував, що Республіка має обмежити кількість людей, які намагаються дестабілізувати країну.

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