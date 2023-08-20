Щоб знову обізвати українців фашистами, МЗС РФ вирішило вважати вокзал пам'ятником солдатам Другої світової.

Після атаки невідомого безпілотника по залізничному вокзалу Курська Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Україну в ударі по "пам'яті героїв Великої Вітчизняної війни". Незбагненний зв'язок між вокзалом і радянсько-німецькою війною спробувала пояснити офіційний представник російського МЗС Марія Захарова.

Вона зазначила, що залізничний вокзал Курська є "архітектурною перлиною" міста і в цілому одним з найкрасивіших в Росії.

"Українські націоналісти в прямому сенсі слова завдали удару по нашій спільній історії, по пам'яті героїв Великої Вітчизняної війни. Нинішня будівля вокзалу побудована замість повністю зруйнованого в результаті безжальних гітлерівських бомбардувань Курського залізничного вузла в 1943 році. Це - вокзал-пам'ятник героям Курської дуги. Його стіни кольору запеченої крові солдатів, які врятували світ від фашизму", – стверджує Захарова.

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Також представниця російського МЗС в черговий раз повторила безглузді твердження про те, що Захід розв'язав "агресію проти Москви" (очевидно, руками Володимира Путіна, який і віддав наказ 24 лютого 2022 року напасти на Україну і тим самим втягнув Росію в кровопролитну війну).

"Все це робить завдання денацифікації і демілітаризації України абсолютним пріоритетом російської зовнішньої політики", – заявила вона.

Удар безпілотника по Курську - що відомо

Минулої ночі в дах залізничного вокзалу в Курську врізався безпілотник. В результаті вибуху було завдано незначної шкоди даху, фасаду і внутрішньому оздобленню вокзалу. Також російська влада заявляє про п'ятьох постраждалих, які отримали поранення від уламків скла.

Також кадри з місця події свідчать, що на даху вокзалу почалася невелика пожежа, яку проте вдалося досить швидко загасити.

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