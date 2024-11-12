Рютте заявив, що Україна "готується до найважчої зими" з початку російського вторгнення в лютому 2022 року.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав Захід "зробити більше, ніж просто дозволити Україні воювати". Така заява пролунала на пресконференції після зустрічі Рютте з президентом Франції Еммануелем Макроном на тлі загрози того, що адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа припинить підтримку України.

"Ми повинні підтримувати силу нашого трансатлантичного альянсу. Безпосереднім викликом, який стоїть перед нами, є підтримка України", – наводить його слова Le Monde.

Рютте наголосив, що Україна "готується до найважчої зими" з початку російського вторгнення в лютому 2022 року.

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"Ми повинні знову взяти на себе зобов'язання дотримуватись курсу війни, і ми маємо робити більше, ніж просто підтримувати Україну в боротьбі. Ми повинні підвищити ціну для Путіна і його авторитарних погроз, надавши Україні підтримку, необхідну для зміни траєкторії конфлікту", – цитує його Reuters.

При цьому він зазначив, що співпраця Росії з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю загрожує Європі та Індо-Тихоокеанському регіону.

"Росія працює з Північною Кореєю, Іраном і Китаєм. Це загрожує миру і безпеці, так, тут, в Європі, але також в Індо-Тихоокеанському регіоні і Північній Америці", – сказав Рютте.

У травні Росія і Китай проголосили нову еру у своєму стратегічному партнерстві. Водночас КНДР, за даними США і Південної Кореї відправила тисячі солдатів до Росії для підтримки російських військ у війні проти України. Іран же постачає російським військовим безпілотники Shahed для використання їх в атаках на українські міста.

Підтримка України: інші новини

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що задля власної безпеки його країни їй потрібна сильна Україна, сильна Європа та сильне НАТО. За його словами, підтримка України, яку атакує Росія, залишається абсолютним пріоритетом.

Видання The Telegraph пише, що британський прем'єр-міністр Кейр Стармер вимагатиме від президента США Джо Байдена виділення 20 мільярдів доларів на кредит для України до інавгурації Дональда Трампа 20 січня. Зазначається, що ця сума входить у ті 50 мільярдів, про виділення яких Україні лідери країн G7 домовилися ще в червні.

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