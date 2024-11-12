Французький президент визнав, що останніми десятиліттями Європа занадто розслабилася і їй час відновити свою міць.

Задля власної безпеки Франції їй потрібна сильна Україна, сильна Європа та сильне НАТО. Про це заявив президент країни Еммануель Макрон після інтерв’ю з генсеком НАТО, пише Le Monde.

"Сильна Україна означає, що підтримка цієї країни, на яку нападає Росія, залишається абсолютним пріоритетом. Нещодавнє розгортання північнокорейців на лінії фронту є серйозною ескалацією, і ми продовжуватимемо виступати за те, щоб НАТО та його союзники надавали повну підтримку українським військовим стільки, скільки буде потрібно. Це єдиний шлях до переговорів", – сказав Макрон у заяві для ЗМІ.

Говорячи про "сильну Європу", французький лідер визнав, що європейці "надто довго уникали нести тягар власної безпеки" і вважали, що можуть "нескінченно отримувати дивіденди миру". Однак Макрон наголосив, що це не стосувалося Франції.

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Нарешті президент Франції закликав створити "сильний Альянс", "здатний стримувати наших ворогів". Глава французької держави повідомив, що "східний фланг Альянсу є першою зоною розгортання французьких сил" і що французькі солдати вже присутні в Естонії та Румунії.

Європа реагує на прихід Трампа в США

Як писав УНІАН, британський прем'єр-міністр Кір Стармер вимагатиме від чинного президента США Джо Байдена виділити 20 мільярдів доларів кредиту для України до того, як Дональд Трамп вступить на посаду. Ця сума є частиною тих 50 мільярдів, про виділення яких Україні лідери країн G7 домовилися ще в червні.

Також ми розповідали, що Фінляндія відхиляє ідею "фінляндизації" (тобто жорсткого нейтралітету) України. Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що нейтралітет України не принесе стабільного миру з Росією.

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