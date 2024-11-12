Британський прем'єр-міністр вимагатиме у Байдена виконати обіцянку перед Україною у виділенні загальної суми кредиту в 50 мільярдів доларів.

Британський прем'єр-міністр Кейр Стармер вимагатиме від президента США Джо Байдена виділення 20 мільярдів доларів на кредит для України до моменту, поки Дональд Трамп не вступить на посаду. Він також наполягає на "особистих переговорах" із Байденом під час присутності на саміті G20 у Бразилії, пише The Telegraph.

Ця сума входить у ті 50 мільярдів, про виділення яких Україні лідери країн G7 домовилися ще в червні. Частково ця сума, як повідомляється, має фінансуватися за рахунок відсотків, отриманих від російських активів, конфіскованих після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

ЗМІ пише, що США зобов'язалися надати 20 мільярдів доларів, але ці кошти ще не надійшли до спецфонду Світового банку (FIF). Щойно Сполучені Штати передадуть туди гроші, Світовий банк самостійно вирішуватиме їхню "подальшу долю", що зроблено виключно проти "політичної турбулентності" в країнах-донорах.

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Раніше УНІАН повідомляв, що у Байдена не багато варіантів, як допомогти Україні.

Крім того, сподіватися на великий пакет допомоги від США у 2025 році не варто. "Якщо ми говоримо про фінансову допомогу, я думаю, що не варто очікувати, що буде цього разу пряма фінансова допомога нашому бюджету. Про це вже говорили неодноразово багато республіканців", - додав він.

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