Водночас вступати у цю війну вони не хочуть.

Норвегія не виключає відправлення військ в Україну, однак їхні військові не брали б участі у прямому протистоянні з окупаційною армією РФ.

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ країни Еспен Барт Ейде в інтерв'ю Європейській правді. "Ті, хто говорив про це (про відправлення військ - УНІАН), насправді говорили не про бойові підрозділи для прямої конфронтації з російськими силами, а про підтримку, навчання, радників тощо", - пояснив він.

Міністр каже, що наразі у Норвегії немає таких планів, однак "в дуже довгостроковій перспективі" не можна виключати нічого.

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"НАТО хоче підтримувати Україну на тому рівні, щоб Україна досягла успіху, а Росія зазнала поразки. Але ніякого бажання бути безпосередньою стороною у війні немає, тому що це може призвести до світової війни, якої ми бачити не хочемо", - додав Еспен Барт Ейде.

Допомога від Норвегії: останні новини

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення країна передавала як військову, так і гуманітарну підтримку Україні.

В уряді існує політична угода про багаторічну програму підтримки України в розмірі 75 мільярдів крон, розподілену на п'ять років (2023-2027 роки). Частина коштів піде в інші країни, які постраждали від війни, наприклад, у Молдову.

На початку року Норвегія дозволила своїм компаніям продавати зброю Україні.

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