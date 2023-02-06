Як заявив президент України Володимир Зеленський, допомога Норвегії – це вагомий внесок у майбутню перемогу України над агресором та успішне повоєнне відновлення.

Королівство Норвегія впродовж п’ятирічного періоду виділить на допомогу Україні 75 мільярдів норвезьких крон (понад сім мільярдів доларів).

Як повідомив у мікроблозі Twitter президент України Володимир Зеленський, це безпрецедентна підтримка.

"Вдячні норвезькому народу, уряду Норвегії та особисто прем'єр-міністру Норвегії Йонасу Гар Стьоре за оголошення нового безпрецедентного п’ятирічного пакету допомоги Україні розміром 75 млрд норвезьких крон. Це вагомий внесок у нашу майбутню перемогу над агресором та успішне повоєнне відновлення!", – заявив Зеленський.

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Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2022 року Зеленський подякував Норвегії за виділення 100 млн доларів на відновлення української інфраструктури.

Норвегія - союзник України: що відомо

Уряд Норвегії розглядає можливість відправлення Україні БМП CV90.

Голова Міноборони Норвегії Бйорн Арільд Грам пообіцяв надіслати танки до України не пізніше, ніж кінець березня.

Крім того, норвезький уряд передав 14 мільйонів євро для місії ЄС з тренування українських військових.

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